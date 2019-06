CAN 2019 – Aliou Cissé explique enfin pourquoi il a écarté Santy Ngom et gardé Sada Thioub…

« J’ai décidé de choisir Sada par rapport à son volume, à son agressivité. Le fait qu’il joue aussi en première division et il fait aussi une très bonne saison avec Nîmes. En venant en stage, je n’avais pas choisi que Santy Ngom allait partir, mais ce que nous avons vu, effectivement, durant ces 10 jours-là j’estime que Sada mérite amplement de rester avec nous. C’est à la dernière minute que j’ai décidé que Sidy et Santy allaient partir.

Ce fut difficile comme choix, ils ne déméritent pas, la différence s’est faite de peu. Il a fallu les appeler dans ma chambre, avoir une discussion avec eux. Mais dans l’ensemble, ils ont bien compris. La différence de cette nouvelle génération là, c'est qu'ils privilégient plus l’aspect collectif que leurs intérêts individuels. Je pense que c’est un cap qu’on a passé dans cette équipe nationale », a expliqué Aliou Cissé.



« Santy est un garçon talentueux que je suis allé chercher il y’a deux ans. Beaucoup de gens se sont posés des questions. Mais dès qu’ils l’ont vu jouer, ils ont vu que c’est un joueur qui a beaucoup de qualités. Un gaucher, capable de faire de très bonnes choses, mais à ce niveau aussi quand vous avez des Sadio Mané, Diao Baldé Keïta, Ismaïla Sarr, la concurrence était rude. Ce sont des choix difficiles et compliqués » , conclura le sélectionneur national.