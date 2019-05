CAN 2019 / Aliou Cissé : « Tout peut se passer… Nous faisons partie des favoris de la compétition, mais il nous faudra battre tout le monde! »

Quelle appréciation faites-vous du tirage au sort de la CAN Total 2019 ?



Je pense que le tirage a été équilibré pour toutes les formations surtout pour nous. En Afrique, il n’y a plus de petites ou de grandes équipes, et toutes seront en Égypte pour se battre et essayer de réaliser le meilleur résultat possible. Nous aurons dans notre groupe l’Algérie, un habitué des grands rendez-vous mais également le Kenya et la Tanzanie que nous ne devons pas sous-estimer. Nous devons bien préparer les matches et surtout bien aborder la compétition.



L’Algérie, une vielle connaissance pour les "Lions" de la Téranga ?



Comme par hasard, c’est la troisième fois consécutive que nous allons jouer l’Algérie dès les matches de groupe et en Égypte, nos chemins vont encore se croiser. C’est une longue histoire entre les deux formations qui sont des institutions du football africain. L’Algérie n’est plus à présenter. Aujourd’hui, ils sont en train de se bonifier avec l’arrivée de Djamel Belmadi que je connais. C’est un ami, on a grandi dans le même quartier à Paris. Donc, ce sera une belle bataille. Le Sénégal et l’Algérie seront les favoris de cette poule, mais il ne faudra pas sous-estimer le Kenya et la Tanzanie. Mais je vous le dis, nous n’avons peur d’aucune équipe aujourd’hui.



Quels seront les objectifs du Sénégal pour cette 32ème édition de la CAN ?



Nous allons jouer match par match car nous savons que tout peut se passer. C’est vrai que nous faisons partie des favoris de la compétition mais pour arriver à cela il nous faudra battre tout le monde, et cela commencera par la Tanzanie le 23 juin prochain. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et ne pas penser à nos adversaires.