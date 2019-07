CAN 2019 : « Vaudou - Béninois » les sénégalais ont-ils peur ? (Micro trottoir)

À quelques heures du match de quart de finale de la CAN devant opposer le Sénégal au Bénin, les supputations et autres polémiques vont bon train. Et, parmi ces sujets, il est souvent question de pratiques mystiques de la part des "Écureuils." Cette supposée pratique Vaudou de la sélection Béninoise de football, a fini de s'inviter dans cette CAN 2019, au point d'en faire une curieuse attraction. Tout le monde y va de son interprétation, chacun y voit une explication. Simple superstition ou psychose populaire ? Les sénégalais se prononcent sur la question évoquée dans ce micro trottoir...