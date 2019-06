CAN 1992 : Retour sur les causes et conséquences d'un sacre raté

Pour la seule et unique fois où le Sénégal organisait une coupe d'Afrique des nations sur ses terres, ce fut un fiasco quasi prévisible aux yeux de Babacar Khalifa. Et, pour cause le sélectionneur d'alors, Claude Leroy qui était à la tête de la sélection sénégalaise, avait sélectionné une équipe vieillissante et en fin de carrière. Un facteur qui sera déterminant dans l'élimination précoce du Sénégal en quart de finale...