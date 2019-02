CAMPAGNE / La Présidente du CESE reçue par le porte-parole de Khalife de Darou Salam

C'est dans le Baol que la Présidente du Conseil Économique Social et Environnemental et responsable national de l'Apr a démarré ses premières activités de campagne, avec notamment une visite chez le porte-parole du Khalife Général de Darou Salam, auprès duquel on avait d'ailleurs annoncé le Président Macky Sall, dimanche.



En compagnie du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, Madame Aminata Tall a été reçue par Serigne Cheikh Anta Mbacké (photo) qui n'aura pas manqué de formuler des prières pour elle et pour son candidat.

Après Darou Salam, elle a été à Diourbel rencontrer les 19 mouvements de soutien qui travaillent avec elle dans le cadre de la mise en place d'une stratégie politique visant à réélire le candidat Macky Sall dès le premier tour le 24 février 2019.