CAMPAGNE À TOUBA / Le maire dégaine 10 millions pour appuyer les plus dynamiques dans la phase de collecte de signatures.

Après avoir réussi une fructueuse opération de collecte de signatures pendant la phase de parrainage, le maire de Touba a tenu à féliciter ses collaborateurs et aider les mouvements et autres jeunes leaders à mieux dérouler leur campagne électorale. Lors d'une séance de travail tenue jeudi tard dans la soirée, Abdou Lahad Kâ a dégagé la somme de 10 millions qu'il a mise à la disposition de ces derniers, les exhortant à ne laisser aucune niche d'électeurs à la portée de l'opposition. Moustapha Seck, qui a porté la parole des bénéficiaires, se réjouira du geste avant de souhaiter une victoire du Président Macky Sall à Touba et à travers le Sénégal dès le premier tour.