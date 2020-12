CAMES / PRIX MACKY SALL : « L’effort pour l’amélioration des conditions de vie et de travail  s’est traduit par la réforme des titres et grades avec un impact financier. » (Macky Sall)

Venu présider la remise publique du prix Macky Sall pour la Recherche qui s’est tenue ce 08 décembre au CICAD, le Président de la République du Sénégal a profité de l’occasion pour aborder le problème crucial des indemnités de logement allouées aux enseignants du supérieur.



Selon le Chef de l’État Macky Sall, « s'agissant l’effort pour l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel universitaire du Sénégal s’est traduit par la réforme des titres et grades avec un impact financier, une augmentation nette des salaires de 30 à 40%. »



Une augmentation aussi dans les indemnités de logement du personnel enseignant et de recherche, l’instauration d’un fond de solidarité pour permettre à certains enseignants partis à la retraite avant 2017 de pouvoir bénéficier de cette réforme, entre autres efforts de l’État sont en cours d’exécution selon toujours le chef de l’État Macky Sall qui s'exprimait en marge de cette manifestation qui a vu la consécration de Madame Fatou Bintou Sarr, Pr titulaire à l’Université de Thiès avec le projet « African Life Story Of COVID-19 ALSO-COVID 19 »…