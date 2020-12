CAMES / PRIX MACKY SALL : « Il y a assurément un défi que nous devons relever pour drainer plus d’effectif vers les filières scientifiques et techniques » (Macky Sall)

Il faut susciter l’intérêt de nos élèves pour qu’ils s’intéressent de plus en plus aux matières scientifiques. Les pédagogues sont unanimes à estimer que la façon d’enseigner est déterminante pour que l’apprenant comprenne, assimile et s’approprie le contenu de l’enseignement. Selon le Chef de l’État Macky Sall , « il y a assurément un défi que nous devons relever pour drainer plus d’effectif vers les filières scientifiques et techniques. L’adage nous dit que tout excès est nuisible. Lorsque nous avons environ 70%, voire 75% de bacheliers qui sont issus d’une seule filière, cela pose problème ».



Ainsi, il faut inverser la tendance, renforcer le nombre de bacheliers issus des séries scientifiques et techniques. Des séries de mesures vont être prises et des curricula qui vont initier les apprenants dès le bas âge aux matières scientifiques, ont été aussi annoncés par le chef de l’État Macky Sall. C’était en marge de la cérémonie de remise du prix Macky Sall pour la Recherche qui s’est tenue ce 8 décembre au CICAD.