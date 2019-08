CAMARADES .... ( Par Niokhobaye Diouf )

Bien sûr que l’heure est au rassemblement , au rassemblement sans délai de tous les socialistes qui le souhaitent et qui sont en mesure d’en assumer les valeurs les règles, le projet et la rectitude disciplinaire !!! Parce que c’est ensemble qu’on est fort , nous devons adopter une démarche irénique, créer les conditions de nous écouter, de nous entendre avant de nous unir.

Il faut faire appel aux camarades au-delà même des frontières « khalifiste » (si un sens peut être reconnu au terme), réédifier un grand PARTI pour peser de notre poids dans l’échiquier politique , mais surtout au sein des alliances actuelles et à venir. En effet, lorsque remporter seul des victoires politiques devient désormais impossible pour les partis, unir nos idées malgré nos contradictions devient l’intelligence stratégique. Il faut transcender nos peurs, les uns des autres, sortir de nos postures manichéennes et cultiver l’humilité en mesurant la gravité de la responsabilité de chacun d’entre nous envers le PARTI.



- Jeunes socialistes debout !!



L’hydre socialiste doit r enaitre de ses cendres, et sa régénérescence passera par la puissance de sa jeunesse. Un camarade, qui sans doute à dû oublier de se taire est parvenu récemment à nous vanter les qualités « d’ancienne athlète » de notre camarade Aminata Mbengue NDIAYE que je ne connais pas vraiment, mais po ur qui j’ai un respect profond. C e camarade disais-je à prêcher devant des convaincus parce que nul n’ignore ni n’occulte les qualités de cette grande dame, simplement ce n’est pas son statut d’ancienne gloire du sport sé négalais qui transformera nos défis du moment ! On doit créer les conditions d’émergence de nouveaux talents, laisser naitre d’autres Aminata M. NDIAYE. Combien de cadres et de jeunes talents ont dû quitter nos rangs parce que ne pouvant plus se projeter à moyen terme au sein du PARTI ? quand l’autre partie plus cupide s’est laissée pervertir la conscience par de vieux barons totalement dépourvus de projet politique autre que leur maintien à la table du roi, une démarche lâchement individualistes au gré de petites stations éphémères.

Si nous voulons être performants, réactifs et innovants , nous devons rompre d’avec cette tradition de parti de gauche qui veut qu’on con struise des nébuleuses autour de la gestion des affaires, où les débats de fond sont réservés à une certaine « élite » (vielle garde). Le moment n’est plus à égrener nos gloires d’un passé lointain, mais à l’édification d’un modèle politique performa nt à tout point de vu. Les performances en politique sont électorales et rien d’autre... et c’e st un environnement où s’artic ulent offres et demandes politiques . Les offres politiques du PARTI depuis longtemps ne correspondent plus aux exigences de l’électorat ou en tout cas de moins en moins , la solution passera par l’innovation.



Les plus jeunes d’ entre nous doivent demander à s’exprimer et les moins jeunes passer le témoin, ceci dit, en politique rien ne se donne gratuitement, tout acquis doit être le fruit d’un engagement et d’un combat . Mon appel à l’endroit des jeunes générations est qu’il faut consacrer le sursaut générationnel. Ils doivent comprendre les enjeux de cette transition que nous vivons et se mobiliser pour qu’enfin comme l’on fait les générations d’avant quand il l’a fallu défendre des opinions de leur temps et impulser les alternanc es. Cela fera appel à de l’intelligence, à de la solidarité, mais surtout au COURAGE.



Niokhobaye DIOUF

Secrétaire général de coordination socialiste de Fatick commune Membre du Bureau politique du Parti socialiste

Expert consultant dans les métiers du conseil politique