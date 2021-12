CAFÉ TOUBA CA KANAM / Amy Sarr Fall choisie comme marraine de la rencontre de Ndamatou, déroule sa plaidoirie.

En cette fin d’année, moment des bilans pour les commissions et pour les collecteurs et collectrices, Amy Sarr Fall a été choisie par les femmes de Touba Ca Kanam pour faire office de marraine de la rencontre de Ndamatou convoquée, hier après-midi, par Sokhna Mame Faty Mbacké bu Serigne Habibou Mbacké Falilou.



Un moment fort solennel qui a permis à l‘intellectuelle Sénégalaise et patronne d’ « Intelligences magazine » de saluer le travail colossal abattu par l’association depuis sa création. Membre de la famille de Serigne Sarr Jazaaka et de Serigne Abdoulaye Diaw Pakha, la journaliste a rappelé la place prépondérante de la femme dans les différents secteurs d’activités et son rôle inéluctable dans le processus de développement du pays.