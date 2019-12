CAF Awards / Meilleur jeune talent : Krépin Diatta en pole position.

Déjà nominé parmi les 50 « Golden Boys » 2019, le jeune milieu de terrain du FC Bruges, Krépin Diatta, figure dans le top 5 en lice pour le titre de meilleur jeune talent Africain.



Avec une belle saison 2017-2018, marqué par ses performances de haut niveau en sélection, où il a disputé le mondial 2018, l’international Sénégalais (21 ans) brille également cette saison en Jupiler Pro League (5 buts, 3 passes décisives) et en champions League (1 but, deux passes décisives.)



Autant de faits de jeu qui justifie sa présence dans le top 5 avec d’autres jeunes talents tels que : Achraaf Hakimi (Maroc/ Dortmund), Moussa Djenepo (Mali / Southampton), Samuel Chukwueze ( Nigeria / Villareal) et Victor Osimhen (Nigeria / Lille.)