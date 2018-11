CAF Awards : Aliou Cissé et quatre joueurs sénégalais parmi les nominés

La CAF a dévoilé ce vendredi la liste des nominés pour les trophées 2018. Retrouvez la liste complète des nominés



Outre la catégorie reine de joueur africain de l’année, la CAF a dévoilé ce vendredi les nominés pour les différents trophées, qui seront remis en janvier prochain à Dakar. Six joueurs se disputeront celui de meilleur jeune, parmi lesquels les « mondialistes » Achraf Hakimi (Maroc), Wilfred Ndidi (Nigeria) et Ismaïla Sarr (Sénégal) paraissent avoir une bonne longueur d’avance.



Pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2018, les nominés sont : l'Égyptien Mohamed Salah, lauréat l'an passé, son partenaire sénégalais à Liverpool, Sadio Mané, l'Algérien Riyad Mahez (Manchester City), le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), le Tunisien Wahbi Khazri, l'international sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly et le joueur d'Everton Idrissa Gana Guèye.



Neuf coaches seront aux prises pour la statuette de meilleur entraîneur de l’année, parmi lesquels deux ont été démis de leurs fonctions depuis que le choix a été arrêté : Patrice Carteron (ex-Ahly) et Rachid Taoussi (ex-ES Sétif)… Enfin, actant ainsi la faillite des mondialistes, la CAF a préféré laisser des équipes de pays émergents se disputer le trophée d’équipe de l’année.