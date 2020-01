CAF Awards 2019 : Sadio Mané, Koulibaly et Gana Guèye dans le onze type de la saison

En plus d’être le ballon d’or Africain 2019, Sadio Mané a été logiquement dans le onze type. Une équipe composée des meilleurs joueurs Africains de la saison écoulée. En plus du nouveau Golden boy, deux autres internationaux sénégalais figurent dans cette Dream Team concoctée par la confédération Africaine de football (CAF.)

En plus de Sadio Mané, l’excellent défenseur du Napoli, Kalidou Koulibaly y figure en bonne place. Le milieu du PSG, Idrissa Gana complète le trio des « Lions » dans cette formation.

Pour cette 28 ème édition, la meilleure équipe Africaine aura dans ses cages l’international Camerounais, le Gardien, André Onana (Ajax). Il sera secondé dans l’axe de la défense par la paire Kalidou Koulibaly (Sénégal, Naples) et Joël Matip (Cameroun, Liverpool.) Les latéraux Serge Aurier (Côte d’Ivoire, Tottenham) et Achraf Hakimi (Maroc, Dortmund) viendront en soutien au trio du milieu : Gana Guèye (Sénégal , PSG), Ziyech (Maroc, Ajax) et Mahrez (Algérie, Man City) enfin l’attaque a été composée du trident Sadio Mané, Salah et Pierre Emerick-Aubameyang...