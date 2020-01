CAF Awards 2019 / Le tacle glissé de Samuel Eto'o aux absents Salah et Mahrez...

Fidèle à sa réputation, le présentateur de la cérémonie des CAF Awards 2019, Samuel Eto'o n'a pas raté les "Absents" Mohamed Salah et Riyad Mahrez. Si l'Algérien s'est dédouané auprès de la CAF (Match de demi-finale de League Cup à jouer avec son club), l'Egyptien Mohamed Salah est resté muet sur les raisons de son absence.

Une attitude qui a visiblement fortement agacé l'ancien attaquant du FC Barcelone.

Eto'o fils d’ailleurs, n'a pas manqué de le faire savoir : « J’aimerais dire quelque chose au champion que tu es : Tu es un champion car tu sais gagner. Et, tu sais perdre aussi. Tu étais à Dakar et tu es là aussi au Caire... » A froidement lancé Samuel Eto’o au moment de remettre le trophée à l'international Sénégalais Sadio Mané. Une "flèche" qui a dû toucher ses cibles, aussi loin fussent-elles...