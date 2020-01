CAF Awards 2019 : Le message de Riyad Mahrez à Sadio Mané…

En bon perdant, Riyad Mahrez qui n’a pas assisté à la consécration de Sadio Mané ce mardi 7 janvier, en Egypte, s’est empressé de twitter à la fin de la cérémonie des CAF Awards. Sur le compte officiel de l’international Algérien qui a fini deuxième du classement, on peut lire le message suivant :« Félicitations à Sadio pour ce trophée bien mérité… » Le « Fennec » qui a remporté le prix du plus beau but de l’année, a fait montre de fair-play.

D’ailleurs l’attaquant des « Citizens » qui disputait un match de demi-finale hier avec son club s’est illustré en marquant un joli but contre Manchester United battu (3-1.) C’était d’ailleurs la raison de son absence, confirmera le joueur « Désolé de n’avoir pu être là mais je devais marquer pour le trophée de 2020. À l’année prochaine » Conclura le numéro 26 de Man City, qui donne déjà rendez-vous à ses supporters.