CAF Awards 2019 : Le 12ème Gaïndé sera en Egypte, pour soutenir Sadio Mané et Aliou Cissé.

À quelques heures de la cérémonie des CAF Awards 2019, le comité de supporters Sénégalais plus connu sous l’appellation de « 12ème Gaïndé », sera présent en Egypte. Rien d’assez surprenant si l’on sait la relation particulière qui existe entre la sélection nationale de Football et ses inconditionnels supporters.



Selon l’agence de presse sénégalaise (APS) un mini comité de soutien prendra part à la cérémonie des CAF Awards 2019, à l’hôtel Albatros Citadel Sahl Hasheesh de Hurghada. Le président du 12ème Gaïndé, Seydina Issa Laye et quelques autres membres sont attendus en terre Egyptienne.



Cette année, l’international Sénégalais Sadio Mané est plus que jamais favori pour remporter son premier ballon d’or Africain. Il sera ainsi le deuxième joueur d’origine sénégalaise à remporter le trophée après El Hadj Ousseynou Diouf (Double ballon d’or 2001 – 2002.) Le sectionneur des « Lions » du Sénégal Aliou Cissé est aussi en lice pour le titre de meilleur entraîneur Africain.