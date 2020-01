CAF Awards 2019 : La présence de Riyad Mahrez et Mohamed Salah incertaine…

Le vainqueur du ballon d’or Africain 2016, Riyad Mahrez (Algérie) et le double tenant du titre (2017 – 2018) Mohamed Salah (Egypte) ne devraient pas prendre part à la cérémonie des CAF Awards 2019.



Des absences supposées qui font déjà jaser au niveau de l’opinion. Selon « Football DZ » qui a relayé l’info sur son compte twitter, l’Algérien Riyad Mahrez : « Aurait notifié à la CAF son absence… » Toujours selon la même source, l’équipe de Mahrez, en l’occurrence Manchester City, doit disputer le même jour une demi-finale de League Cup. Le coach des « Citizens » Pep Guardiola ne serait disposé à libérer son joueur que dans l’éventualité où il serait le vainqueur assuré.



Pour ce qui est de l’absence de l’autre attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, le flou reste total à quelques heures de la cérémonie officielle. Toutefois, aucune notification n’a été pour le moment faite à la CAF dans ce sens.



Enfin, l’international Algérien Youcef Belaili, vainqueur de la dernière CAN avec les « Fennecs » est également annoncé, sur la liste des absents. Il est le favori pour le titre de meilleur joueur interclubs de l’année 2019, en compétition avec Anis Badri (Espérance de Tunis) et Tarek Ahmed (Zamalek.)