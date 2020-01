CAF Awards 2019 : L'ensemble des distinctions de la 28ème édition...

Le trophée de meilleur jeune joueur de l’année de la Confédération africaine de football (CAF) a été attribué au marocain Achraf Hakimi (Dortmund.) Le marocain est capable de jouer à gauche comme à droite de la défense. Il devance Victor Osimhen et Samuel Chukwueze...







Youcef Belaili, meilleur joueur interclubs Africain.



Impressionnant avec l’Espérance de Tunis, Belaili a remporté la Ligue des champions. Et, la CAN 2019 avec l'Algérie. Il évolue présentement à Al Ahli SC en Arabie.







Desiree Ellis a été désignée meilleur entraîneur féminin. C’est le deuxième titre consécutif pour Ellis, sélectionneur de l’Afrique du Sud.







Vainqueur de la CAN 2019 avec l’Algérie, Djemal Belmadi a été élu meilleur entraîneur masculin. Il devance son ami d'enfance Aliou Cissé du Sénégal et Moine Chaabani de l’espérance de Tunis.















L’Egypte, pays hôte de la dernière CAN, obtient le prix de Meilleure fédération du continent.











Le président du club Congolais, le TP Mazembe, Moïse Katumbi, est le nouveau meilleur président de Club de l’année 2019.











Le but de L'international Algérien, Riyad Mahrez, en demi finale de la CAN, contre le Nigeria, a été choisi comme le plus beau but de l'année. Un joli coup-franc superbement enveloppé qui qualifiait les "Fennecs" en finale.











D'ailleurs les "Fennecs" d'Algérie ont fini avec le titre de meilleur sélection de l'année civile 2019. Alors que la sélection féminine du Cameroun est considérée comme la meilleure de la précédente saison...





Chez les dames, Asisat Oshoala est la Meilleure joueuse du continent noir. La joueuse du FC Barcelone remporte le ballon d'or Africain pour la quatrième fois de sa carrière.







Enfin, les deux grandes distinctions des CAF Awards 2019 sont attribuées à Sadio Mané qui remporte le trophée après trois échecs (3ème en 2016, 2ème en 2017 et 2018.) Il devient le second footballeur international sénégalais à gagner ce titre après El Hadji Diouf en 2001 et 2002.