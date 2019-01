C25 France : Une marche prévue le 30 prochain contre « les dérives du pouvoir en place »

Le C25 France va marcher le 30 Janvier prochain afin de dénoncer « les violations graves et répétitives des principes et valeurs qui fondent la démocratie Sénégalaise » indique un communiqué de cette structure de l’opposition. Cette dernière assure avoir reçu une autorisation de la préfecture de police de Paris pour l’organisation d'un grand rassemblement public devant le parlement Français le mercredi 30 janvier 2019 , de 13h00 à 18h00.

« Cette grande mobilisation sonnera comme le début d'une longue série d’actions à l'international que le C25 France compte déployer auprès de la communauté internationale( partenaires techniques et financiers du Sénégal...) » lit on aussi sur la note. Elle aura lieu sous la présence effective de leaders membres du C25 Sénégal, indique la même source, qui dénonceront entre autres « la crise politique sans précédent au Sénégal, les candidats de l'opposition éliminés sans raisons, d’autres exilés sans motif, une justice couchée, des forces de défense et de sécurité aux ordres d'un parti au pouvoir clanique et sectaire.