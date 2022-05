C1: "Déception immmense" pour Konaté et Liverpool

Ibrahima Konaté (FRA/Liverpool):

"La déception est immense, je n'ai pas de mots pour la décrire, mais c'est le foot, des fois on gagne, des fois on perd, le plus important c'est de se relever. Cette finale s'est jouée à pas grand-chose, on a été meilleurs qu'eux aujourd'hui, mais on a fait face à une très bonne équipe du Real et un très, très grand gardien (Thibaut Courtois) ce soir comme il l'a été lors des matches précédents en Ligue des champions et en Liga. On n'a pas su conclure les actions qu'on a eues, eux en ont eu très peu et ont réussi à en conclure une. Pour le Ballon d'Or? Mané et Salah ont fait tous les deux une très belle saison, Benzema a fait une énorme saison. Je souhaite que les trois soient sur le podium, je préfèrerais qu'un joueur de Liverpool l'emporte, mais si c'est Karim Benzema je serai très heureux aussi."

Propos recueillis en zone mixte