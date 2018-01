C'est le plus petit téléphone portable du monde

Il mesure 4 cm de haut et 2,1 cm de large pour un poids de 13 grammes. Lui, c'est le Zanco tiny t1, autoproclamé plus petit téléphone du monde. Son écran OLED possède une résolution de 64 x 32 pixels. Uniquement à titre de comparaison, celui de l'iPhone X est de 2 436 x 1 125 pixels.



Plus de 130.000 euros sur Kickstarter



Le 14 décembre dernier, Zanco a mis en ligne sur Kickstarter son projet de "plus petit téléphone au monde". La cagnotte a déjà largement dépassé son objectif, récoltant à l'heure actuelle plus de 130.000 euros.



55 euros



Il est impossible de naviguer sur internet avec le Zanco tiny t1. En revanche, grâce à une nano-SIM sur un réseau 2G uniquement, le téléphone permet de passer des coups de fils et d'envoyer des textos. La batterie du gadget, rechargée grâce à un micro port USB, tient trois jours d'après son constructeur. Son prix? 55 euros, frais d'expédition compris.