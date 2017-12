"C'est le brouillard total, il faut éclairer les sénégalais sur les 200 milliards !" (Me Madické Niang)

Le groupe Liberté et Démocratie en consultation avec les non alignés, a décidé de déposer sur la table du président de l'Assemblée Nationale, une demande de commission parlementaire dans les plus brefs délais, aux fins de l'ouverture d'une enquête sur les 200 milliards recouvrés par l'Etat sénégalais, tel qu'annoncé par Mimi Touré...