C’est l’état de guerre à Dakar : des policiers armés jusqu’aux dents de la Poste de Médine au Palais

Vous êtes bien à Dakar et non quelque part à Bagdad. A quelques minutes du démarrage du sit-in, non autorisé de l’opposition devant se tenir devant les grilles du ministère de l’Intérieur, des policiers lourdement armés sont aux endroits stratégiques de la capitale menant au lieu retenu. Des barricades sont dressées de la place dite Poste de Médine au Palais de la République. Pour l’heure, les manifestants ne se sont pas signalés, d’après l’équipe de Dakaractu sur place.