But de génie, ovation, larmes: la dernière finale de légende d'Iniesta

Il régnait un air d'adieu samedi soir lors de la finale de la Coupe d'Espagne opposant Barcelone à Séville. Ce n'est pas encore officiel mais Andres Iniesta, légende vivante des Blaugranas, devrait poursuivre sa carrière en Chine la saison prochaine. Il devrait officialiser la nouvelle d'ici quelques jours. "Cette semaine je donnerai ma décision. Elle est sans doute claire, mais bon", a confirmé le maître à jouer de la Roja à demi-mot.



Un but de génie puis l'ovation



Revenons d'abord un instant sur son but exceptionnel à la 55e minute. Le score est déjà de 3-0 pour l'équipe de Valverde, avec deux buts inscrits par Suarez, un par Messi. Suarez donne le ballon à Iniesta, qui s'infiltre, relaie avec Messi, élimine le gardien d'une feinte de corps et glisse le ballon dans le but vide. Un but de grande classe pour des adieux de rêve.



Et puis vient l'ovation qui restera à jamais dans les annales de l'histoire du Barça. A la 88e minute, Iniesta sort sous les applaudissements généraux. Tous les fans sévillans se lèvent et acclament le seigneur. Tous les joueurs du Barça viennent congratuler et enlacer leur capitaine. Sur le banc de touche, Iniesta ne peut retenir ses larmes et se dit qu'il vient de disputer sa dernière finale sous les couleurs des Culés. "Je suis reconnaissant de l'ovation du public. Quand le public rival t'ovationne, c'est quelque chose que tu gardes en toi", a commenté le héros de la soirée, qui remporte un 32e (!) titre avec le Barça.



Iniesta va exporter son propre vin en Chine



Au moment de célébrer le sacre, c'est Iniesta seul qui soulève le trophée alors que selon la tradition, ce sont les capitaine et vice-capitaine qui ont les honneurs. En gentleman, Lionel Messi laisse Iniesta savourer son moment de gloire. Encore un signe du respect mutuel énorme entre les deux stars.



Iniesta devrait officialiser cette semaine son transfert vers la Super League chinoise. Sa destination pourrait être celle du Chongqing Dangdai Lifa, où il percevrait un salaire de 35 millions d'euros par an et pourrait aussi... exporter l'une de ses propres productions: le vin.