Bus Rapide de Transit (BRT) : Le Président Macky Sall lance officiellement les travaux...

Le Président de la République Macky Sall vient de lancer, ce lundi, les travaux du projet du BRT (Bus Rapide de Transit) au niveau du centre administratif de la ville de Guédiawaye, en compagnie du maire Aliou Sall.

En effet, dans sa volonté d’assoir un système de transport moderne et efficace et dans son projet politique « Ligueyal Euleuk », le Président de la République Macky Sall a tenu à inscrire les services de mobilités collectives des citoyens. Ainsi, à travers la mise en place de système de transport public, Macky Sall ambitionne de mettre en place des conditions de nouvelle génération. Le Bus Rapide de Transit (BRT) est un dispositif de transport multimodale apte à concilier les objectifs d’ordre économique, écologique et social, selon le Président de la République.

Avec le BRT, ce projet réalisé sur un linéaire de 18,3 kilomètres, pourra transporter quotidiennement 300.000 voyageurs à un prix abordable, permettra aussi de réduire le temps de trajet des passagers. A en croire le président Macky Sall, ce projet d’un coup de plus de 300 milliards est réalisé sur la base de mécanisme de financement innovant, intégrant l’investissement privé à hauteur de 15% pour l’acquisition et l’exploitatation d’un matériel roulant répondant aux standards internationaux…