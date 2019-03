Bursaspor - Sivasspor (3-2) : Saivet ouvre son compteur buts, Diafra rate un penalty

L’nternational sénégalais, arrivé en début de saison en provenance de Newcastle United, a bénéficié d'un contre favorable dans la défense adverse (62’). Bursaspor recevait Sivasspor, pour le compte de la 24e journée du championnat turc.



E. Kilinç avait ouvert le score pour Sivasspor (6’) en début de première période, avant que Shehu n'égalise pour Bursaspor. Diafra Sakho avait de son côté raté un penalty (59’) avant le but de Henri Saivet (62’).



Le milieu sénégalais (28 ans) est sorti à la 90’. Ses compatriotes Diafra Sakho et Stéphane Badji ont disputé l'intégralité de la rencontre. L’ancien attaquant Rennais (2buts en 12 matches), qui entame sa première saison en Turquie reste muet. Ils ne sont pas convoqués par Aliou pour les deux matches contre Madagascar et le Mali, 23 et 26 mars prochain...