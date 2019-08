Burnley - Liverpool (0-3) : Sadio Mané, buteur énervé contre Salah qui préfère jouer perso plutôt que de le servir.

Sadio Mané est apparu à fleur de peau samedi, après un large succès de Liverpool à Burnley (0-3) où il s’est distingué avec un but (37e). L’attitude de Mo Salah, qui a refusé de lui faire la passe sur une action de jeu ne lui a pas plu. Traqué par les caméras de Sky Sports, il était très énervé après une action où Salah avait préféré la jouer perso plutôt que de le servir.



Le sénégalais s’est alors retourné sur le banc, le regard noir. Moment choisi par les remplaçants de Burnley - Liverpool (0-3) pour intervenir et le calmer gentiment. Agacé par son propre coéquipier, Mané a tout fait pour l’éviter après le coup de sifflet final et s’est échappé dans son dos quelques secondes plus tard sous le regard amusé de ses coéquipiers.



L’enfant de Bambaly n’était pas gagné par la sérénité. Il était visiblement contrarié. Le but inscrit contre Burnley (87e) n’a semble-t-il pas réussi à lui redonner le sourire. Un vrai sourire. Franc. Pas celui qu’il a offert à Klopp pour donner le change alors que celui-ci tentait vainement de détendre l’atmosphère. D’ailleurs, le manager des Reds ne s’y est pas trompé, il a bien senti que son joueur était en colère au moment de cèder sa place à Divock Origi.