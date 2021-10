Burkina : une attaque militaire contre une base fait 14 morts du côté des soldats

Le détachement militaire de YIRGOU a été la cible d'une attaque terroriste au petit matin du lundi 04 octobre 2021 vers 05h00 informe un communiqué du ministère de la défense nationale et des anciens combattants du Burkina. Au bilan, on dénombre 14 militaires tombés au cours des combats et 07 blessés évacués, pris en charge dans les structures sanitaires des Forces Armées Nationales. Plusieurs terroristes ont été neutralisés au cours de la riposte indique la meme source.