Burkina: la veuve de Thomas Sankara réagit au verdict dans le procès de son assassinat

Après la condamnation à la prison à perpétuité par le tribunal militaire de Ouagadougou des accusés de l'assassinat de l'ex-président du Burkina Faso Thomas Sankara en 1987, la veuve de l'ex-président et des avocats réagissent au verdict. "On l'avait traité de tout dans des discours et tout ça, on sait maintenant que c'était un homme intègre" déclare Mariam Sankara.