Burkina: l’armée ravitaille Djibo, une ville du nord sous blocus jihadiste

L’armée burkinabè a ravitaillé mardi la ville de Djibo (nord) sous blocus de groupes jihadistes depuis plusieurs mois, empêchant l'approvisionnement régulier en vivres, a appris mercredi l’AFP de sources sécuritaires et locales.



"Une centaine de camions remplis de vivres et de produits de première nécessité et sous escorte militaire a pu atteindre hier (mardi) Djibo, pour approvisionner les populations en détresse depuis plusieurs mois", a indiqué à l’AFP une source sécuritaire.



"Le convoi est enfin là ! Djibo a été ravitaillée. Depuis ce matin, il y a des chants de joie dans la ville. La vie reprend !" s’est réjouie Amsatou Dicko, habitante de Djibo, jointe par téléphone.



"Les boutiques qui étaient fermées ont rouvert, tout comme le marché. On va pouvoir faire des provisions pour quelques jours même si le coût d’achat est plutôt élevé", a-t-elle poursuivi.



Parti de Kongoussi le 28 février, le convoi a mis une vingtaine de jours pour parcourir les quelque 95 kilomètres menant à Djibo, a indiqué une source sécuritaire, en raison notamment des nombreux engins explosifs artisanaux qui parsèment ce tronçon.



"On a désamorcé une quinzaine de ces engins explosifs", a expliqué une autre source sécuritaire, faisant également cas d'embuscades visant le convoi.



Selon plusieurs sources sécuritaires et locales, six soldats et deux civils sont morts lors de divers incidents sécuritaires qui ont émaillé la progression du convoi.



Une vingtaine de jihadistes ont également été tués et des armes saisies, toujours selon les mêmes sources.



La ville de Bourzanga, située sur le même axe, a également été ravitaillée le 12 mars.



"C’est un soulagement au sein de la population de Djibo et même des localités environnantes. Cela fait plus de cinq mois que la ville n’avait pas été ravitaillée par voie terrestre. Il y avait des petits ravitaillements par voie aérienne mais les quantités étaient insuffisantes pour les centaines de milliers d’habitants", a indiqué Idrissa Badini, porte-parole d'un groupement d'organisations de la société civile de la province du Soum, dont Djibo est le chef-lieu.



Une première tentative de ravitaillement avait eu lieu en janvier mais le convoi avait dû finalement rebrousser chemin, selon M. Badini.



Le Burkina Faso, en particulier dans sa moitié nord, est confronté depuis 2015 aux attaques de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et à l'Etat islamique qui se multiplient et qui ont fait plus de 10.000 morts.



En dynamitant des ponts et en menant des attaques meurtrières contre les convois qui ravitaillent cette grande ville du nord du Burkina, les jihadistes ont plongé Djibo et sa région dans le dénuement.



Près d'un million de personnes vivent actuellement dans ces zones sous blocus, dans le nord ou l'est du pays.