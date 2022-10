Burkina : Les nouvelles autorités militaires annoncent la réouverture des frontières aériennes.

Le Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR) porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les frontières aériennes sont ouvertes pour compter de ce jour 02 octobre 2022. Cette mesure entre en vigueur à compter de la diffusion du présent communiqué.



Les putschistes avaient annoncé, vendredi dernier après avoir démis le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba de ses fonctions, la fermeture des frontières terrestres et aériennes du pays des hommes intègres.