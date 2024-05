Burkina: Le Président Bassirou Diomaye Faye réaffirme l’engagement du Sénégal aux côtés du peuple burkinabè

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE accompagné d’une forte délégation, a été reçu en audience par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE, dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail au Burkina Faso.



Selon le communiqué de la Direction de la communication de la Présidence du Faso, les deux Chefs d’Etat se sont penchés sur " des sujets d’intérêt commun aux deux peuples. Cette visite du Chef d’Etat sénégalais au Burkina Faso s’inscrit dans une dynamique de renforcement des liens historiques, de bon voisinage, d’amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme".



Le président Bassirou Diomaye Faye a indiqué dans son discours. " Je suis venu dire merci au président TRAORE et au peuple burkinabè pour avoir dépêché une délégation à Dakar lors de ma prestation de serment. Je suis surtout venu lui réaffirmer mon engagement, l’engagement du Sénégal aux côtés du peuple frère du Burkina Faso". Les deux homologues ont

" réaffirmé, au cours de cette rencontre, leur détermination à travailler dans le sens de raffermir les relations entre les deux pays sur le plan commercial, de la libre circulation des personnes et des biens en vue d’une meilleure intégration africaine".



" Je suis venu aussi lui dire toute ma solidarité et ma fraternité avec le peuple burkinabè frère dans la période difficile qu’il traverse et lui dire aussi mon admiration pour la vaillance de ce peuple, sa combativité et sa résilience", a soutenu le Président FAYE. Avant d'insister sur

" la solidarité agissante de certains pays comme le Sénégal et d’autres pays africains, de triompher face aux défis sécuritaires".



" Nous avons aussi abordé le sujet de la CEDEAO ; je comprends aujourd’hui que les positions soient quelque peu figées, mais je perçois dans chacune de ces positions une fenêtre d’ouverture qui permet de nouer un fil de dialogue », a-t-il ajouté.