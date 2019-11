Burkina Faso : Un convoi de la mine d'or de Boungou tombe dans une embuscade, une dizaine de personnes tuées.

Ce mercredi 06 novembre, un convoi minier d'une société canadienne, dans l'est du Burkina Faso est tombé dans une embuscade, rapportent les médias burkinabè.



Selon la société Semafo dont le convoi a été attaqué, les faits se sont déroulés sur la route entre Fada et le site de la mine Boungou dans la région de l'Est au Burkina Faso.



Composé de cinq autobus transportant des employés burkinabès, des entrepreneurs et des fournisseurs de SEMAFO, le convoi était accompagné d'une escorte militaire.



Une dizaine de personnes auraient perdu la vie dans cette embuscade qui vient s'ajouter aux nombreuses attaques qui plonge le Nord et l'Est dans une situation chaotique depuis quelques années.