Burkina Faso / Capitaine Ibrahim Traoré :  »Nous n'avons pas la main mise sur Damiba parce que nous n'avons pas voulu faire couler le sang... »

Le capitaine Ibrahim Traoré qui a renversé le lieutenant colonel Damiba, a accordé une interview à Oméga dont nous vous livrons le contenu.



" Il y a la manifestation de l'information et des esprits. Nous savons pourquoi nous sommes là et pourquoi nous avons décidé de faire face. Je ne peux confirmer que le lieutenant colonel Damiba s'est refugié au niveau du camp de Kamboinsin parce que je ne l'ai pas vu partir là bas. Mais selon les informations de ses hommes, nous pensons qu'il est là bas. On mène une contre-offensive depuis ce matin... La base aérienne est aussi manipulée. On a su calmer la situation pour que ça ne dégénère pas", a lancé le capitaine au bout du fil.



Un message à l'endroit des Burkinabé en ce moment...



"Mon message c'est l'expression de cette vérité qui m'amène à parler. Il s'agit pour nous ramener la quiétude dans la population. Plusieurs fois, les hommes meurent comme des mouches et l'on ne change jamais de méthodes. Nous avons écrit plusieurs documents pour que l'armée participe au développement de cette nation. Il faut révolutionner notre production et notre agriculture. Nous avons des terres et pouvons produire pour ne pas dépendre de l'extérieur. Lorsque nous entrons dans la brousse, et que nous voyons les gens manger les herbes et des arbres fruitiers, ça fait pleurer", a-t-il ajouté.



Avez-vous la main mise sur Damiba?



"Nous n'avons pas la main mise sur Damiba parce que nous n'avons pas voulu faire couler le sang hier matin. Nous sommes venus dans une logique en priant Dieu de ne blesser aucun soldat. On n'a rien contre sa personne, on a même pas l'intention de le traduire devant les juridictions...Actuellement, nous sommes sur nos positions et je sais que les jeunes officiers ont les mêmes idéaux que nous. Et je pense qu'ils ne vont pas se laisser manipuler...Nous n'allons pas affronter nos jeunes frères à cause d'un individu..."