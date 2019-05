Burkina Faso (Bam) : Quatre personnes exécutées à Zimtenga au retour d’une procession.

Des individus armés ont enlevé et exécuté quatre personnes ce lundi après-midi, à Zimtenga (25km de Kongoussi), alors qu’elles venaient de transférer une statue de la Vierge Marie dans une localité voisine, informe l’Agence d’information du Burkina.



Selon la même source, des fidèles catholiques du village de Singa dans la commune de Zimtenga (province du Bam, Centre-nord), ont effectué le lundi 13 mai 2019, une procession avec la statue de la Vierge Marie en direction du village de Kayon, situé à une dizaine de km plus loin. C’est à leur retour, rapporte-t-on, que des individus armés ont intercepté une dizaine d’entre eux, à bord d’une moto tricycle. Les terroristes ont laissé partir les personnes mineures, exécuté quatre autres et brisé la statue lit-on dans la dépêche de l’Agence qui rappelle que ce drame intervient au lendemain d’une attaque à Dablo (Centre-nord) contre une église catholique qui a enregistré six tués dont un prêtre.