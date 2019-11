Burkina Faso : 32 terroristes tués par les forces armées à la suite d’une attaque suivie de riposte.

Ce sont au moins trente-deux terroristes qui ont été tués par les forces armées, au cours de deux opérations dans les régions du centre-nord et du nord du Burkina Faso, entre le vendredi 15 et le samedi 16 novembre. Une information émanant des forces armées et relayée par le site Rfi dans sa livraison du jour.



Ces opérations ont eu lieu suite à des attaques contre les forces armées. Et ce fut l’occasion pour les forces armées de saisir d’importants lots d’armements et de munitions. Mais cette attaque a été coûté la vie à un soldat Burkinabè, a informé la source qui note que tout est parti d’une embuscade contre une patrouille du groupement des forces de sécurisation du nord, vendredi dernier. Cette embuscade a eu lieu dans les environs de Yorsala, dans le département de Titao. Une localité située à une quarantaine de kilomètres de la ville de Ouahigougouya.



Après la riposte de l’unité prise à partie, une vaste opération de ratissage s’est déroulée dans la forêt de Yorsala. Selon l’Etat-major général des armées, d’intenses combats ont duré plusieurs heures. Au cours de ces affrontements, 24 terroristes ont été neutralisés, renseigne la Rfi qui cite des forces armées burkinabè comme source.



‘’ Un soldat Burkinabé a été tué’’



Cette opération a permis, toujours selon l’état-major, de libérer plusieurs femmes qui étaient retenues et utilisées comme des esclaves sexuelles par ces terroristes. Deux soldats burkinabè ont été blessés au cours de l’opération.



Après ces affrontements, et suite à des renseignements bien précis, les unités du groupement des forces de sécurisation du nord ont mené une action offensive dans les environs de Bourzanga, une commune visée par de nombreuses attaques des groupes armés, durant ces derniers mois. Cette nouvelle opération a permis de neutraliser 8 autres terroristes, a déclaré l’Etat-major qui précise également que là, un important lot d’armement, de munitions et de matériel divers a été saisi...