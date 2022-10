Burkina / Attaque contre le convoi de ravitaillement près de Gaskindé : le bilan fait état de 29 blessés et de 37 morts dont 10 civils et 27 militaires.

Gaskindé, localité située dans le province du Soum, région du Sahel, a été le théâtre le 26 septembre 2022, d’une attaque contre un convoi de ravitaillement. Une semaine après l’attaque, on en sait davantage sur ce qui s’est passé. Selon le communiqué de l’état-major de l’armée publié ce mercredi, les opérations de ratissage et de recherche font état de 10 civils tués, 27 militaires tombés, 29 blessés dont 21 militaires, 07 civils et 01 VDP.



Selon toujours le communiqué de l’armée indique trois (03) personnes sont encore portées disparues. « Des dégâts matériels importants » ont été enregistrés selon l’état-major. Pour rappel, le convoi de plus de 200 véhicules, escorté par le 14ème régiment inter-armés, partait ravitailler la ville de Djibo lorsqu’il a été attaqué le 26 septembre dernier par des hommes armés.