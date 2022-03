Burkina- 13 gendarmes tués et cinq blessés dans une embuscade sur l'axe Kaya-Dori, 7 personnes dont quatre supplétifs de l’armée (VDP) et trois civils à Arbinda

13 gendarmes ont été tués et cinq autres blessés, dimanche, dans l’embuscade sur l'axe Kaya-Dori. « Dans la journée du 13 mars 2022, une équipe du 13° Escadron de Gendarmerie Mobile de Dori, en mission d'escorte sur l'axe Dori-Kaya (RN3), à environ 5 km de Taparko, province du Namentenga dans la région du Centre-Nord, a porté secours aux victimes de l'explosion d'un car de transport en commun qui était monté sur un IED (NDLR Engin explosif improvisé) », peut-on lire dans un communiqué, lundi, de la gendarmerie nationale révèle Omega Tv.

Selon le communiqué, « de retour de sa mission, aux environs de 15 heures 30 minutes, la même équipe a été la cible d'une embuscade tendue par des hommes armés, sur le dit axe.

La riposte des gendarmes a permis de repousser l'attaque. Malheureusement nous déplorons treize (13) Gendarmes tombés et cinq (05) blessés pris en charge », indique la gendarmerie nationale qui précise qu’ « une offensive est actuellement en cours et un bilan exhaustif sera dressé à l'issue.

7 autres personnes ot été tuées ce lundi matin dont quatre supplétifs de l’armée (VDP) et trois civils, tôt lundi à Arbinda (Sahel), ont confirmé à Oméga plusieurs sources locales

Cette attaque perpétrée par des Groupes armés terroristes a fait plusieurs blessés selon nos sources.

Arbinda est l'une des rares communes de la province du Soum qui résiste à l'occupation des Groupes Armés Terroristes.