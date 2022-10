Dans une déclaration lue à la télévision nationale y’a quelques minutes, les putschistes, dirigés par le Capitaine Ibrahim Traoré, ont déclaré que « la situation est sous contrôle ».



Le Capitaine Traoré et ses hommes ont appelé les Burkinabè au calme et à la retenue. Ils ont condamné les pillages dans l’ambassade de France à Ouagadougou et les attaques contre la base militaire française.



Ils ont demandé aux populations de retourner à leurs occupations et les ont appelées à cesser les actes de vandalisme sous peine de sanctions. Car, disent-ils, ces actes vont à l’encontre de tous les efforts fournis depuis la nuit du 30 septembre 2022.



Les populations sont sorties en masse acclamer le Capitaine Traoré et ses hommes à leur sortie de la télévision nationale.