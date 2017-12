Bureau Politique PS ce 30 Décembre : L’exclusion de Khalifa Sall et Cie actée avant le Nouvel An

Les jours de Khalifa Sall, Aïssata Talla Sall, Barthélémy Dias, Bamba Fall, entre autres, sont comptés au sein du Parti socialiste (PS). Alors que leur exclusion du Parti est à l’ordre du jour depuis la tenue de leur dernier secrétariat exécutif (SEN) en Octobre dernier. Et que la réunion des Secrétaires généraux des coordinations du Parti Socialiste (PS) avait abouti à un soutien total de la décision du SEN, il appartenait au Bureau politique (BP) de ladite formation d’entériner leur auto-exclusion.

Et il nous revient que cette instance suprême du parti va se réunir ce Samedi 30 Décembre 2017, à 10 heures précises, à la maison du parti socialiste, Léopold Sedar Senghor, sous la présidence du secrétaire général, le président Ousmane Tanor Dieng.

Cette 8ème session thématique portera sur l'évaluation des élections législatives de juillet 2017 et les perspectives politiques; et l'agenda politique et la vie du parti. La décision historique d’exclure les pros Khalifistes du parti devrait donc intervenir avant le Nouvel An.