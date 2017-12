Bureau Politique : Le parti socialiste exclut 65 personnes dont Khalifa Sall et Aissata Tall Sall

La décision longtemps agitée vient finalement de tomber. Le parlement du parti, en bureau politique ce samedi, a approuvé l’exclusion de Khalifa Sall, Bamba Fall, Idrissa Diallo, Aminata Diallo, Madiop Diop, Banda Diop, Palla Samb, Aïssata Tall Sall entre autres.



65 personnes au total viennent d’être exclues du Parti Socialiste de manière officielle. On leur reproche d’avoir posé des actes de défiance notoires portant gravement atteinte à l’image, à l'unité et aux intérêts du parti. Parmi ces actes, il y a aussi la création de mouvements de soutien à caractère politique et constitution de liste concurrente lors des législatives. Une violation des règles de discipline. Le secrétariat du parti socialiste en bureau politique évaluait la participation de sa formation aux dernières législatives et son compagnonnage avec la coalition Benno Bokk Yakaar...