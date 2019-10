Bureau Assemblée nationale : Abdou Mbow, Awa Guèye, Bounama Sall éjectés du bureau Gadio nouvel entrant

L’unique session ordinaire de l’Assemblée nationale s’est ouverte ce matin avec une occasion pour le groupe de la majorité Benno Bokk Yakaar (Bby), de renouveler le bureau, mais aussi élire les deux présidents des commissions nouvellement créées. Et des surprises ont été notées. Elles concernent notamment les postes de vice-président. Si Moustapha Cissé Lô garde son poste de 1er vice-président, Abdou Mbow respectivement deuxième vice-président et Awa Guèye, 3ème vice présidente depuis 2013 sautent. Ils sont remplacés par Yata Sow et Cheikh Tidiane Gadio. Le leader de « Luy Jot Jotna » se voit ainsi récompensé pour son adhésion à la coalition au pouvoir. Aissaïtou Sow Diawara (4e vice-présidente), Abdoulaye Makhtar Diop (5e vice-président), Ndèye Lucie Cissé (6e vice-présidente), Alé Lô (7e vice-président) et Yaye Awa Diagne (8e vice-présidente) gardent leurs places.