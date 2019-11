Bundesliga Liga : Salif Sané évacué sur civière après une blessure au genou

Le défenseur international sénégalais Salif Sané a été évacué sur civière ce dimanche suite à une blessure au genou. C'était lors du match qui opposait son club Schalke O4 à Augsbourg comptant pour la 10e journée, un match d'ailleurs remporté par Schalke sur la marque de (3-2.)



Touché dès la 9e minute de jeu suite à une action de jeu Salif Sané (29 ans) s'est plié de douleur, avant d'être évacué sur une civière. Plus tard, le club précisera via un communiqué que le joueur a été directement transporté à l'hôpital pour des analyses médicales complémentaires.



Une très mauvaise nouvelle pour le club allemand qui perd un joueur clé mais également pour Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal qui venait de le convoquer en vue des éliminatoires de la CAN 2021 (Sénégal - Congo Brazzaville le 13 Eswatini - Sénégal le 17 novembre.) En attendant de connaître la gravité de la blessure, Sané a posté sur un compte Instagram un message de remerciement pour les soutiens et les prières à son endroit...