Bundesliga : Franck Ribery quitte le Bayern Munich

L'histoire entre Franck Ribéry (36 ans) et le Bayern Munich aura donc duré douze saisons. Une longue période pendant laquelle les deux parties auront gagné pas moins de vingt titres.



Dans une interview accordée aux médias du Bayern, l'ancien international Français a officialisé son départ du Bayern : « Quand je suis arrivé en Bavière, un rêve est devenu réalité. Les adieux ne seront pas faciles, mais nous ne devons jamais oublier ce que nous avons accompli ensemble. Nous avons tant gagné ensemble, plus de vingt titres, » a t-il confié, ému.



Le contrat du Français expire le 30 juin prochain, et ses adieux à l'Allianz Arena auront lieu lors de la dernière journée de Bundesliga face à l'Eintracht Francfort.