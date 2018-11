Bugdet 2019 : Sidiki Kaba pèse plus de 61 milliards de FCFA

Le projet de budget 2019 du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur est arrêté à la somme de 61 004 444 250 FCFA, contre 60 777 735 560 FCFA, en 2018, soit une hausse de 226 708 690 FCFA en valeur absolue, et 0,37% en valeur relative. En effet, le projet de budget est réparti en plusieurs titres composés des dépenses de personnel, de fonctionnement, de transfert et des dépenses en capital, et de transfert en capital.

S’agissant les dépenses du personnel, elles sont arrêtées à la somme de 25 608 444 250 FCFA, contre 24 513 994 560 FCFA en 2018, soit une hausse de 1 094 449 690 F CFA en valeur absolue, et de 4,46% en valeur relative.

Quant à celles de fonctionnement, elles s’élèvent à 26 630 000 000 FCFA, contre 25 706137 000 FCFA en 2018, soit une hausse de 923 863 000 FCFA en valeur absolue et 3,59% en valeur relative. Concernant les dépenses de transfert, elles sont arrêtées à la somme de 5 280 000 000 FCFA, contre 4 938 114 000 FCFA en 2018, soit une hausse de 341 886 000 FCFA en valeur absolue et 6,92% en valeur relative.

Pour ce qui est des dépenses en Capital, elles sont fixées à la somme de 2 236 000 000 FCFA, contre 1 319 490 000 F CFA en 2018, soit une hausse de 916 510 000 FCFA en valeur absolue et 69,46% en valeur relative. À propos des transferts en Capital, ils sont arrêtés à 1 250 000 000 FCFA, contre 4 300 000 000 FCFA en 2018, soit une baisse de 3 050 000 000 FCFA en valeur absolue et 70,93% en valeur relative.