Budget du ministère de l’artisanat : 6,844 milliards FCFA alloués au secteur, 69% du mobilier national assurés par les artisans.

Les artisans ont une part importante du mobilier national, à en croire le ministre de l’artisanat et de la Transformation du secteur informel.



« 69% du mobilier national sont assurés par des sénégalais. Allez y vérifier à la Direction du Matériel et du Transit Administratif (Dmta) pour en avoir le cœur net. », a confié Papa Amadou Ndiaye qui défendait, devant les députés, le projet de budget de son ministère. Le ministre a réitéré la volonté du Chef de l’État à accompagner le secteur.



« L’ambition du président Macky Sall est d’arriver à un objectif de 100%. Il y’a dans cette salle des artisans qui bénéficient de marchés. Le président a pris 10 milliards FCFA qu’il a injecté dans le secteur pour la confection de tenues scolaires ce qui a permis à des artisans qui se trouvent dans des localités reculées du pays de travailler. », a souligné Papa Amadou Ndiaye.



Le projet du budget 2023 du ministère de l’artisanat et de la transformation du secteur informel est arrêté à 6 844 438 700 FCFA en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Il a été adopté, ce vendredi, par la majorité des députés. Les ressources sont réparties en trois (3) programmes. Il s’agit d’abord du programme Développement de l’artisanat avec des crédits arrêtés à 5,397 milliards FCFA, du programme Transformation, encadrement de l’Économie informelle arrêté à 600 millions FCFA et le programme Pilotage, coordination et gestion administrative arrêté à 695,759 millions FCFA.