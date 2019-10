Budget de 41,8 millions de dollars pour les élections en Centrafrique - Mankeur Ndiaye s'inquiète du manque de ressources

L'émissaire de l'ONU pour la Centrafrique, le Sénégalais Mankeur Ndiaye, s’inquiète de la tenue des élections en Centrafrique aux dates prévues à cause de l'insuffisance des ressources techniques, financières et humaines. Le budget total pour les scrutins étant estimé à 41,8 millions de dollars, l’ancien ministre des affaires étrangères sénégalais, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, a dit vendredi sa préoccupation au sujet d'un manque de ressources pour l'organisation dans les délais des élections présidentielle et législatives prévues fin 2020. Et cela mlagré le fait que le Gouvernement Centrafricain a promis le décaissement de 2 millions de dollars qui s'ajouteront au 17 millions de dollars promis par l'Union européenne et les 2 millions de dollars fournis par l'ONU.



L'émissaire de l'ONU, Mankeur Ndiaye, a appelé « à une mobilisation de la communauté internationale pour que les élections se déroulent selon le calendrier prévu, de manière libre, inclusive et équitable sur l'ensemble du territoire. » Le Commissaire à la paix et à la Sécurité de l'Union africaine, Smail Chergui, a souligné pour sa part qu'il « n'y avait pas d'alternative aux élections générales de 2020-2021 et que « tout sera mis en œuvre pour la tenue à bonne date de ces élections. » Pour rappel, le calendrier électoral prévoit un enregistrement des électeurs à partir de janvier 2020, un premier tour des élections présidentielle et législatives en décembre 2020, et un second tour, si nécessaire, en février 2021. Des élections locales, jamais organisées depuis 1988, sont pour leur part programmées pour novembre 2021. Mankeur Ndiaye a aussi, alarmé sur l'absence d'un mandat logistique approprié de la force de l'ONU (Minusca), forte d'environ 12.000 militaires, et la persistance de l'insécurité qui suscitent des appréhensions au sein d'une partie de la classe politique centrafricaine. Pour rappel, le mandat de la Minusca doit être renouvelé en décembre et devrait intégrer un soutien aux élections centrafricaines.