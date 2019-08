Budget Afrobasket féminin : près d’un milliards FCFA débloqué par la FSBB

Organisé sur le fil par le Sénégal, le budget de l’Afrobasket Féminin 2019 s’élève à plus d’un milliard FCFA selon le président de la fédération Sénégalaise de Basketball, Me Babacar Ndiaye. Il s’agit d’un financement venant en grande partie de partenaires du secteur privé sénégalais (SAR, Lonase, Port de Dakar, Orange, Senelec…) qui a largement contribué à accompagner la FSBB.

Selon Souleymane Boun Daouda Diop, le directeur de la haute compétition, pas moins de 400 millions seront consacrés à la prise en charge de l’équipe nationale féminine. Et, d’après Babacar Ndiaye, une enveloppe de 700 millions FCFA sera nécessaire à la bonne tenue du tournoi.