Budget 2023: L’assemblée nationale a adopté majoritairement avec une augmentation de plus de 100 milliards de francs CFA

L’assemblée nationale, au terme du vote du budget du ministère du commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises a adopté l’ensemble des programmes du ministère. Tous les députés ont pris la parole ce matin pour donner leur point de vue sur ce budget qui est renforcé cette année avec plus de 100 milliards de francs CFA.

Plus de 80 députés ont voté pour l’adoption du projet de budget 2022-2023 contre un peu plus de 60 députés. Une seule abstention a été notée