Budget 2023-2024: Le ministère des infrastructures perfusé à plus de 500 milliards de francs CFA

Le projet de budget 2024 du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement est arrêté à 561 750 361 668 FCFA en autorisations d'engagement et à 283 202 713 325 FCFA en crédits de paiement .



Le ministre des transports terrestres et du désenclavement avec ses équipes présentent ce mardi devant la représentation nationale, le projet de budget qui s'inscrit en droite ligne du troisième Plan d'Actions prioritaires (PAP 3) du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui constitue le cadre de référence de l'exécution de la politique de l'État en matière de réalisation d'infrastructures et de création de services de transports terrestres.



Les discussions sont ouvertes en présence du ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions et du ministre des finances et du budget.



Cheikh S. FALL